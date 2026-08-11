Udaipur: पति के साथ रिटायर्ड महिला अधिकारी को भेजा जेल, 272 भूखंड आवंटन घोटाला केस में किया गिरफ्तार

Retired Officer Hemlata Kankaria: उदयपुर नगर निगम के बहुचर्चित 272 भूखंड आवंटन घोटाले के मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड महिला अधिकारी, उसके पति समेत तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। SOG ने तीनों आरोपियों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को तीनों को दोबारा कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।