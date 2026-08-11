हंसी-मजाक में देशी कट्टा दिखा रहा था, दब गया ट्रिगर; सीने में गोली लगने से नागौर के होटल संचालक की मौत, तस्कर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, सात अगस्त को होटल पर काम करने वाले रणजीत कुमार ने सदर थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, महिपाल होटल पर आया, खाना खाने के बाद उसने चाय बनाने के लिए कहा। इसी दौरान होटल संचालक रामदास और महिपाल आपस में हंसी-मजाक कर रहे थे। महिपाल अपना देशी कट्टा दिखा रहा था, तभी अचानक गोली चल गई। गोली रामदास के सीने में लगी और वह नीचे गिर गया।