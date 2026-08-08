9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर: प्रेमी संग भागने के लिए खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार को बेहोश किया, 3 साल बाद HP से पकड़ी गई

अलवर में ससुराल पक्ष को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हुई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मनीषा सोगत और उसके प्रेमी रूप सिंह को तीन साल बाद हिमाचल प्रदेश से पकड़ा गया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Arvind Rao

Aug 08, 2026

alwar woman drugged family to flee with lover held

गिरफ्तार प्रेमी-प्रेमिका (पत्रिका फोटो)

Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले में ससुराल पक्ष को खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने और घर के सारे जेवरात समेटकर प्रेमी के साथ फरार होने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ बीते तीन साल से अधिक समय से फरार चल रही थी। पुलिस की विशेष टीम ने आखिरकार दोनों आरोपियों को हिमाचल प्रदेश से दस्तयाब किया है।

अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रूप सिंह (24) निवासी केरवावाल (मालाखेड़ा) और मनीषा सोगत (22) निवासी दिल्ली दरवाजा के रूप में हुई है। पीड़ित पति सुधीर ने 14 फरवरी 2023 को अलवर के कोतवाली थाने में इस संबंध में औपचारिक मामला दर्ज कराया था।

षड्यंत्र रचकर वारदात को दिया था अंजाम

दर्ज कराई गई पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मनीषा ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने प्रेमी रूप सिंह के साथ मिलकर ससुराल में चोरी की एक बड़ी साजिश रची। एक रात साजिश के तहत मनीषा ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और उसमें कोई जहरीला या नशीला पदार्थ मिला दिया।
खाना खाते ही ससुराल के सभी लोग एक-एक कर अचेत हो गए। इसके बाद आरोपी महिला ने प्रेमी को घर बुलाया और दोनों अलमारी में रखे लाखों रुपए के कीमती सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लेकर रात के अंधेरे में फरार हो गए।

पहचान छिपाकर हिमाचल में काट रहे थे दिन

वारदात के बाद पीड़ित परिवार के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। हालांकि, आरोपी बार-बार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस की विशेष टीम को पता चला कि दोनों हिमाचल प्रदेश के एक दूरदराज इलाके में पहचान बदलकर रह रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों को धर दबोचा। पुलिस अब आरोपियों से चोरी किए गए जेवरात की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है।

Gangapurcity: शौचालय में बीड़ी जलाते ही धमाका! शख्स का चेहरा झुलसा; डॉक्टर ने बताई वजह

ये भी पढ़ें
gangapurcity toilet blast

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 09:02 pm

Published on:

08 Aug 2026 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: प्रेमी संग भागने के लिए खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार को बेहोश किया, 3 साल बाद HP से पकड़ी गई

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: राजगढ़ में श्रीराम भक्त हनुमान कथा शुरू, निकली भव्य कलश यात्रा

kalash yatra
अलवर

Alwar: अलवर लिपिक भर्ती 2013 फर्जीवाड़ा: 302 क्लर्कों की नौकरी पर संकट, 18 पर दर्ज होगी FIR

alwar clerk recruitment 2013 scam
अलवर

Alwar: 400 बच्चों के लिए 2 कमरे और 1 हॉल, शौचालय केवल स्टाफ के लिए

alwar govt school bhakhera
अलवर

Alwar: सरिस्का में चल रही खानों को बंद नहीं करवा पाए अधिकारी, एनजीटी में अवमानना केस दायर

illegal mining
अलवर

राजस्थान में 13 साल पुरानी भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 655 में से 302 कार्मिकों की नियुक्ति संदिग्ध; अब भजनलाल सरकार लेगी एक्शन

Clerk Recruitment-2013
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.