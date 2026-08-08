अलवर: प्रेमी संग भागने के लिए खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार को बेहोश किया, 3 साल बाद HP से पकड़ी गई

दर्ज कराई गई पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मनीषा ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने प्रेमी रूप सिंह के साथ मिलकर ससुराल में चोरी की एक बड़ी साजिश रची। एक रात साजिश के तहत मनीषा ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और उसमें कोई जहरीला या नशीला पदार्थ मिला दिया।

खाना खाते ही ससुराल के सभी लोग एक-एक कर अचेत हो गए। इसके बाद आरोपी महिला ने प्रेमी को घर बुलाया और दोनों अलमारी में रखे लाखों रुपए के कीमती सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लेकर रात के अंधेरे में फरार हो गए।