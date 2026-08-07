Alwar: डाकघर में ₹30 में मिल रहा गंगाजल, रक्षाबंधन के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे भी शुरू

सावन माह में भगवान शिव की पूजा के लिए गंगाजल की बढ़ती मांग को देखते हुए डाक विभाग ने आमजन के लिए विशेष सुविधा शुरू की है। अब श्रद्धालुओं को हरिद्वार या ऋषिकेश जाकर गंगाजल लाने की जरूरत नहीं होगी। डाक विभाग के माध्यम से घर के नजदीकी डाकघर से ही शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे श्रद्धालु आसानी से जलाभिषेक कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि यह पहल शिव भक्तों की सुविधा के लिए की गई है, ताकि सावन के पवित्र महीने में सभी श्रद्धालुओं तक गंगाजल आसानी से पहुंच सके।