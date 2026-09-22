हाईकोर्ट के दखल से बदला इलेक्शन का समय, रात 10 बजे के बाद खुला तिजारा के सभापति चुनाव का राज; रामावतार जीते

इससे पहले सोमवार तड़के करीब 3.30 बजे पूर्व विधायक संदीप यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव और कांग्रेस प्रत्याशी रामावतार सैनी कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन अधिकारी के आवास पहुंचे थे। उन्होंने रोके गए पार्षदों को सुरक्षित तिजारा लाने तक चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद तिजारा थानाधिकारी जयप्रकाश को भी शिकायत दी गई। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कुछ पार्षदों ने वीडियो के जरिए उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाने और सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी। सुबह कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाने के पास धरना प्रदर्शन भी किया।