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शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, 4 सीटों पर निर्विरोध जीती भाजपा

Alwar, Khairthal-Tijara, and Kotputli-Behror Election: अलवर जिले के साथ खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए आज सोमवार को मतदान हो रहा है। संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान जारी है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 21, 2026

urban local body election

शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी (फोटो - पत्रिका)

Alwar, Khairthal-Tijara, and Kotputli-Behror Election: अलवर जिले के साथ खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए आज सोमवार को मतदान हो रहा है। संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें भी निगरानी कर रही हैं। चार निकायों में भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है।

चार निकायों में भाजपा का निर्विरोध कब्जा

  • ​भिवाड़ी नगर परिषद में डॉ. गुंजन खटाना (भाजपा)
  • खेरली नगर पालिका में पवन जैन चौधरी (भाजपा)
  • कोटकासिम नगरपालिका रेखा सैनी (भाजपा)
  • गोविंदगढ़-रामबास नगरपालिका : मधु देवी (भाजपा)

अभी तक घोषित परिणाम

कठूमर नगरपालिका: कांग्रेस की सोरन देई ने भाजपा की मणि देवी को चार वोटो से हराया
राजगढ़ नगरपालिका: भाजपा की रेखा देवी सैनी 29 मत प्राप्त कर विजयी रहीं। निर्दलीय राजकुमार सैनी को 11 मत मिले।
मालाखेड़ा नगरपालिका: सावित्री मीणा (कांग्रेस) 13 वोटों से विजय, पूरन चंद मीणा (भाजपा) को 7 वोट मिले

अलवर जिले में यहां मुकाबला

  • अलवर नगर निगम : सुमनलता अग्रवाल (भाजपा), कमलेश शर्मा (कांग्रेस)
  • -  राजगढ़ नगरपालिका : रेखा देवी सैनी (भाजपा) चेयरमैन बनी (कुल वोट 29),  चुनाव हारे राजकुमार सैनी (निर्दलीय, कुल वोट मिले- 11)
  • नौगांवा नगरपालिका : बिरमा (भाजपा), ममता (कांग्रेस)
  • रामगढ़ नगरपालिका : प्रेम मेघवाल (भाजपा), गुरुबक्श जाटव (कांग्रेस)
  • थानागाजी नगरपालिका : अनिता खंडेलवाल (भाजपा), पपीता हरसाना (कांग्रेस)
  • लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका : मीना गुप्ता (भाजपा), पायल भारद्वाज (कांग्रेस)
  • कठूमर नगरपालिका : म​णि देवी (भाजपा), सोरन देई (कांग्रेस)
  • मालाखेड़ा नगरपालिका : पूरन चंद मीणा (भाजपा), सावित्री मीणा (कांग्रेस)
  • बड़ौदामेव नगरपालिका : कविता (भाजपा), सुकमा (कांग्रेस)
  • बहादरपुर नगरपालिका : बलवंत सिंह यादव (भाजपा), अजीत सिंह गुर्जर (कांग्रेस)

खैरथल-तिजारा में यहां मुकाबला

  • खैरथल नगरपरिषद : विक्रम सिंह (भाजपा), ओमप्रकाश रोघा (कांग्रेस)
  • तिजारा नगरपरिषद : सुभाष सैनी (भाजपा), रामावतार सैनी (कांग्रेस)
  • किशनगढ़बास नगरपालिका : विश्वास (भाजपा), भारती (कांग्रेस)
  • टपूकड़ा नगरपालिका : बलवंत सिंह (भाजपा), रघुवीर ​सिंह तंवर (कांग्रेस)
  • मुंडावर नगरपालिका : महेन्द्र सिंह (भाजपा), मनीषा बाई गुर्जर (कांग्रेस)

कोटपूतली-बहरोड़ यहां मुकाबला

  • बहरोड़ नगरपरिषद : कमल यादव (भाजपा), नवीन यादव (कांग्रेस)
  • नीमराणा नगरपालिका : प्रेम बाई (भाजपा), दिलकौर देवी (कांग्रेस)
  • मांढण नगरपालिका : कपिल (भाजपा), पतराम (कांग्रेस)
  • नारायणपुर नगरपालिका : मन्नी देवी (भाजपा), मंजू देवी (कांग्रेस)
  • बानसूर नगरपालिका : गिरिराज सैनी (भाजपा), आकृति यादव (कांग्रेस)
  • बर्डोद नगरपालिका : प्रियंका कंवर (भाजपा), साहब कौर (कांग्रेस)
  • कोटपूतली नगर परिषद : कमल सैनी (भाजपा), रमेशचंद पायला (कांग्रेस)
  • विराटनगर नगरपालिका : महेंद्र सैनी (भाजपा), देशराज सैनी (कांग्रेस)
  • पावटा-प्रागपुरा नगरपालिका : मंजू अग्रवाल (भाजपा), मीना देवी (कांग्रेस)

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Updated on:

21 Sept 2026 01:28 pm

Published on:

21 Sept 2026 01:19 pm

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