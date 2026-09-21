शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, 4 सीटों पर निर्विरोध जीती भाजपा

शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी (फोटो - पत्रिका)
Alwar, Khairthal-Tijara, and Kotputli-Behror Election: अलवर जिले के साथ खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए आज सोमवार को मतदान हो रहा है। संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें भी निगरानी कर रही हैं। चार निकायों में भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है।
अभी तक घोषित परिणाम
कठूमर नगरपालिका: कांग्रेस की सोरन देई ने भाजपा की मणि देवी को चार वोटो से हराया
राजगढ़ नगरपालिका: भाजपा की रेखा देवी सैनी 29 मत प्राप्त कर विजयी रहीं। निर्दलीय राजकुमार सैनी को 11 मत मिले।
मालाखेड़ा नगरपालिका: सावित्री मीणा (कांग्रेस) 13 वोटों से विजय, पूरन चंद मीणा (भाजपा) को 7 वोट मिले
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