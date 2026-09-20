Neemrana Theft: दुघेड़ा गांव में चोरी, 90 हजार नकदी और लाखों के जेवरात पार

नीमराणा थाना क्षेत्र के दुघेड़ा गांव में शनिवार देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने एक पूर्व पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाया और करीब 90 हजार रुपए नकद, सोने-चांदी के जेवरात, कपड़े और अन्य सामान चोरी कर लिया। वारदात के दौरान घर में सो रहे दम्पति के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी गई। सुबह जागने के बाद परिजनों को चोरी का पता चला।