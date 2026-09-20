Neemrana Theft: दुघेड़ा गांव में चोरी, 90 हजार नकदी और लाखों के जेवरात पार

नीमराणा में घर से लाखों की चोरी (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा थाना क्षेत्र के दुघेड़ा गांव में शनिवार देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने एक पूर्व पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाया और करीब 90 हजार रुपए नकद, सोने-चांदी के जेवरात, कपड़े और अन्य सामान चोरी कर लिया। वारदात के दौरान घर में सो रहे दम्पति के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी गई। सुबह जागने के बाद परिजनों को चोरी का पता चला।
जानकारी के अनुसार दुघेड़ा निवासी पूर्व पुलिसकर्मी कृष्ण कुमार पुत्र हरफूल सिंह के घर में देर रात चोर घुसे। घर में रखे करीब 90 हजार रुपए नकद चोर ले गए। इसके अलावा एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक सोने की कंठी, एक सोने की चेन और तीन सोने की अंगूठियां चोरी की गईं।
चोरों ने घर में रखे चांदी के जेवरात भी नहीं छोड़े। पांच जोड़ी चांदी की पाजेब और दो चांदी की अंगूठियां भी चोरी कर ली गईं। इसके साथ ही घर से पांच सूट भी चोर ले गए। चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है।
चोरों ने घर में रखे फ्रिज को भी खंगाला। उसमें रखे सेब और केले सहित फल भी चोरी कर लिए। इससे पता चलता है कि चोरों ने घर में काफी देर तक सामान तलाशा। वारदात के बाद चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए।
घर में चोरी की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। चोरों के डीवीआर ले जाने से वारदात से जुड़े फुटेज भी हाथ नहीं लग सके। इससे पुलिस के सामने चोरों की पहचान करने की चुनौती बढ़ गई है।
सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने घर में चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी जानकारी लेना शुरू कर दिया है।
पुलिस चोरों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही वारदात के समय इलाके में संदिग्ध गतिविधियों और आने-जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस चोरी की घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल चोरों का पता नहीं चल सका है।
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