Alwar Rain: अलवर में चार साल में सबसे कम बारिश, 129 में से 118 बांध सूखे

बारिश की कमी का असर जिले के बांधों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अलवर के 129 बांधों में से 118 अभी भी सूखे हैं। सिर्फ 11 बांधों में पानी की आवक हुई है। बारिश कई जगह तेज हुई, लेकिन कम समय में ज्यादा पानी गिरने के कारण उसका पर्याप्त संचय नहीं हो सका। वहीं, बड़े जलग्रहण क्षेत्रों से लगातार पानी नहीं आने के कारण भी बांधों में पानी का स्तर नहीं बढ़ पाया।