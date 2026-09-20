20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar Rain: अलवर में चार साल में सबसे कम बारिश, 129 में से 118 बांध सूखे

अलवर में मानसून अब विदाई की ओर है। इस बार जिले में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, लेकिन पिछले तीन वर्षों के मुकाबले बारिश कम रही। अब तक 563 मिमी बारिश हुई है। इसका असर जलस्रोतों पर भी दिख रहा है। 129 बांधों में सिर्फ 11 में पानी की आवक हुई है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 20, 2026

alwar monsoon

सिलीसेढ़ झील (फाइल फोटो)

अलवर में इस बार मानसून ने औसत बारिश का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन पिछले तीन वर्षों की तुलना में बारिश कम रही। जिले में अब तक 563 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य औसत 544 मिमी है। वर्ष 2025 में 730 मिमी, 2024 में 995 मिमी और 2023 में 605.63 मिमी बारिश हुई थी। ऐसे में इस साल की बारिश 2023 के बाद सबसे कम है।

बारिश की कमी का असर जिले के बांधों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अलवर के 129 बांधों में से 118 अभी भी सूखे हैं। सिर्फ 11 बांधों में पानी की आवक हुई है। बारिश कई जगह तेज हुई, लेकिन कम समय में ज्यादा पानी गिरने के कारण उसका पर्याप्त संचय नहीं हो सका। वहीं, बड़े जलग्रहण क्षेत्रों से लगातार पानी नहीं आने के कारण भी बांधों में पानी का स्तर नहीं बढ़ पाया।

जिले की प्रमुख रूपारेल नदी में इस मानसून के दौरान एक बार पानी आया, लेकिन बाद में इसका प्रवाह आगे नहीं बढ़ सका। जयसमंद बांध में भी पूरे मानसून सीजन के दौरान पर्याप्त पानी की आवक नहीं हुई। सिलीसेढ़ बांध की स्थिति भी इस बार संतोषजनक नहीं रही। बांध अपनी भराव क्षमता तक नहीं पहुंच पाया।

सिलीसेढ़ में हर साल मानसून के बाद चादर चलने का लोगों को इंतजार रहता है। इस बार पर्याप्त पानी नहीं आने के कारण यह इंतजार भी पूरा नहीं हो सका। बांधों में पानी की कमी का असर सिर्फ जलस्रोतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले महीनों में इसका प्रभाव पेयजल और सिंचाई पर भी पड़ सकता है।

गर्मी में बढ़ सकती है पानी की किल्लत

बांधों में पर्याप्त पानी जमा नहीं होने से आगामी गर्मी में पानी की किल्लत बढ़ने की आशंका है। पेयजल स्रोतों पर दबाव बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसानों की भूजल पर निर्भरता और बढ़ने की संभावना है।

बारिश का पर्याप्त पानी जमीन में नहीं उतरने से भूजल रिचार्ज भी बेहतर नहीं हो सका। कई क्षेत्रों में लगातार भूजल दोहन के कारण जलस्तर पहले ही नीचे जा रहा है। ऐसे में बांधों और अन्य जलस्रोतों में पानी की कमी के साथ कमजोर भूजल रिचार्ज आने वाले महीनों में अलवर के लिए पानी की चुनौती बढ़ा सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 11:25 am

Published on:

20 Sept 2026 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Rain: अलवर में चार साल में सबसे कम बारिश, 129 में से 118 बांध सूखे

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : खैरथल नगर परिषद बोर्ड गठन से पहले व्यापारी लामबंद, विरोध में बंद रहे बाजार, 21 सितंबर का इंतजार

alwar khairthal traders big announcement market closed indefinitely
अलवर

Rajasthan Elections: पत्नी कांग्रेस की चेयरमैन प्रत्याशी, इधर पति सरकारी सेवा से सस्पेंड, जानिए चुनाव के बीच क्यों चर्चा में है सख्त कार्रवाई?

rajasthan kathumar poll congress candidate husband suspended 
अलवर

अलवर मेयर चुनाव: निर्दलीय रिंकल गर्ग ने वापस लिया नाम, अब भाजपा-कांग्रेस में सीधा मुकाबला

alwar nagar nigam mayor election
अलवर

Alwar: जमीन विवाद में व्यक्ति की मौत, मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे परिजन 

alwar news
अलवर

अलवर मेयर चुनाव: भाजपा-कांग्रेस में बाड़ाबंदी तेज, ऋषिकेश और बस्सी में पहरा

alwar mayor election
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.