Alwar Election Result: नतीजा सही, दस्तावेजों में हारने वालों को बना दिया विजेता

निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के अनुसार यह गलती परिणाम तैयार करने और दस्तावेजों में दर्ज करने के दौरान हुई। हालांकि इससे वास्तविक चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं हुआ। दोनों वार्डों में जीत का प्रमाण पत्र वास्तविक रूप से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को ही सौंपा गया है। परिणाम की घोषणा वाले दस्तावेजों में कुछ हारे हुए अन्य नाम भी दर्ज किए गए थे, जो बाद में काटकर सही किए गए हैं। यानी परिणाम दर्ज करते समय हड़बड़ी की गई और क्रॉस जांच नहीं हुई। इस संबंध में आरओ अम्बा लाल मीणा से संपर्क किया गया, लेकिन रिसीव नहीं किया।