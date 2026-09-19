Rajasthan Elections: पत्नी कांग्रेस की चेयरमैन प्रत्याशी, इधर पति सरकारी सेवा से सस्पेंड, जानिए चुनाव के बीच क्यों चर्चा में है सख्त कार्रवाई?

राजस्थान के अलवर जिले की कठूमर नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक खबर सामने आई है। कठूमर नगर पालिका से कांग्रेस की चेयरमैन प्रत्याशी सोरनदेई के पति और ग्राम पंचायत टोडा में कार्यरत कनिष्ठ सहायक राजीव कुमार को तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित कर दिया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति कठूमर की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार राजीव कुमार बीते 8 सितंबर से बिना किसी पूर्व सूचना या प्रशासनिक अनुमति के अपनी सरकारी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित पाए गए थे। चुनाव के ऐन मौके पर एक पंचायत कर्मचारी और कांग्रेस प्रत्याशी के पति पर हुई इस कड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।