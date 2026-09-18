Rajasthan Nikay Chunav : बीकानेर में BJP को झटका, कांग्रेस का मेयर बनना तय! जानिए कैसे बदला सियासी गणित?

राजस्थान के बीकानेर नगर निगम में सत्ता की बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। निकाय चुनाव के आधिकारिक नतीजों में 80 वार्डों वाली निगम में कांग्रेस ने 42 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि भाजपा को केवल 27 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। इस बीच नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के वरिष्ठ बागी नेता नवरत्न डागा ने निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा वापस ले लिया है, जिससे अब बीकानेर में कांग्रेस का नया महापौर बनना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। महज ढाई साल पहले बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने वाली भाजपा के लिए यह परिणाम एक बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले गंगाशहर जैसे पारंपरिक गढ़ में भाजपा 16 में से केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है।