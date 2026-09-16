बीकानेर मेयर चुनाव में मुकाबला दिलचस्प : अनिल कल्ला के खिलाफ नवरतन डागा ने भरे दो नामांकन, बीजेपी ने भी खेला दांव

बीकानेर। नगर निगम में महापौर चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर एक बार फिर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। 80 वार्डों के चुनाव में बहुमत हासिल करने के बावजूद कांग्रेस को अब अपने ही पार्षद की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने वार्ड 73 से निर्वाचित अनिल कल्ला को महापौर पद का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वार्ड 50 से जीते नवरतन डागा ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरी ओर भाजपा ने भी मुकाबले को एकतरफा नहीं छोड़ते हुए वार्ड 13 के पार्षद सुरेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है।