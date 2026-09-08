बीकानेर: जोधपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत, किराना दुकान पर करते थे काम; गांव में शोक की लहर

Bikaner Road Accident: बीकानेर जिले में से होकर गुजरने वाले जोधपुर हाईवे पर पलाना और उदयरामसर के बीच सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बीकानेर शहर से बाइक पर अपने गांव स्वरूपदेसर लौट रहे युवकों को देर रात करीब एक बजे किसी अज्ञात भारी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया।