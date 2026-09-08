8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

बीकानेर: जोधपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत, किराना दुकान पर करते थे काम; गांव में शोक की लहर

बीकानेर के जोधपुर हाईवे पर पलाना और उदयरामसर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक स्वरूपदेसर निवासी चंदाराम, तोलाराम और महेंद्र सिहाग थे, जो आपस में भाई थे। तीनों किराना दुकान पर काम करते थे और काम खत्म कर गांव लौट रहे थे।
less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Sep 08, 2026

bikaner road accident

घटना स्थल पर मौजूद लोग (पत्रिका फोटो)

Bikaner Road Accident: बीकानेर जिले में से होकर गुजरने वाले जोधपुर हाईवे पर पलाना और उदयरामसर के बीच सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बीकानेर शहर से बाइक पर अपने गांव स्वरूपदेसर लौट रहे युवकों को देर रात करीब एक बजे किसी अज्ञात भारी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

गंगाशहर थानाधिकारी गणेश बिश्नोई ने बताया कि मृतकों की पहचान स्वरूपदेसर निवासी चंदाराम, तोलाराम और महेंद्र सिहाग के रूप में हुई है। तीनों आपस में चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक विवाहित थे और शहर में एक किराना की दुकान पर काम करते थे। रात को दुकान बंद कर वे अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

राहगीर ने दी पुलिस को सूचना

हादसे के समय सड़क पर सन्नाटा था और कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। देर रात वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर जब दुर्घटनाग्रस्त बाइक और घायलों पर पड़ी, तो उसने तुरंत गंगाशहर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

पुलिस ने घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी, जिसके बाद स्वरूपदेसर गांव से भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन पीबीएम अस्पताल पहुंचे। तीन युवकों की मौत से गांव में मातम छा गया है। गंगाशहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा हाईवे और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन और चालक की पहचान की जा सके।

Churu Crime: हवेली में मिली 80 साल की भामाशाह महिला की लाश, कोलकाता में रहते हैं दोनों बेटे और बेटी

ये भी पढ़ें
churu crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 01:07 pm

Published on:

08 Sept 2026 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर: जोधपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत, किराना दुकान पर करते थे काम; गांव में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान निकाय चुनाव में शराब बांटने की साजिश नाकाम, लग्ज़री कार से ‘ज़खीरा’ जब्त, जानें पूरा मामला

rajasthan bikaner deshnoke civic polls illegal liquor seized black creta
बीकानेर

बीकानेर में 4 KM लंबा रोड शो, डेढ़ घंटे तक गूंजे जयकारे: CM भजनलाल बोले- अब निकायों में बनेगी ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार

cm bhajanlal sharma bikaner roadshow
बीकानेर

Rajasthan Nikay Election : क्या फ़र्ज़ी सिम्बल लगाकर बदल दिया अधिकृत प्रत्याशी? जानें बीकानेर कांग्रेस विवाद में आई लेटेस्ट अपडेट

bikaner congress ticket controversy police case filed against party leaders
बीकानेर

Bikaner News: सरकारी स्कूल में शिक्षिका को गलत इशारा करने वाला शिक्षक बर्खास्त, जांच में आरोप पाए गए सही

bikaner
बीकानेर

Bikaner: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी, एक माह बाद दर्ज हुआ मामला

army vehicles diesel theft
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.