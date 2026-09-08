Churu Crime: हवेली में मिली 80 साल की भामाशाह महिला की लाश, कोलकाता में रहते हैं दोनों बेटे और बेटी

चर्चा है कि महिला के घर में नगर पालिका चुनाव से जुड़े प्रत्याशियों के पर्चे मिले थे। बताया जा रहा है कि पर्चे देने पहुंचे लोगों ने आसपास सूचना दी, जिसके बाद घटना की जानकारी सामने आई। हालांकि, इस पहलू की पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। इसी तरह महिला के भामाशाह के रूप में पहचान रखने की भी चर्चा है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह और घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा।