Churu News: मेगा हाईवे पर कार रोकी तो खुला ‘हीरा’ कनेक्शन, जयपुर के दो लोग हिरासत में

चूरू। रतनगढ़ क्षेत्र में मेगा हाईवे पर पुलिस की नाकाबंदी में एक कार से 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के डायमंड और 62 हजार रुपए नकद मिलने से हड़कंप मच गया। कार में सवार दो जने कीमती डायमंड से संबंधित कोई दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं कर सके। ऐसे में पुलिस ने नकदी, डायमंड और कार को धारा 106 बीएनएसएस के तहत जब्त कर लिया। कार्रवाई की सूचना कोर्ट को भी भेजी गई है।