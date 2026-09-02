Churu News: मेगा हाईवे पर कार रोकी तो खुला ‘हीरा’ कनेक्शन, जयपुर के दो लोग हिरासत में

Churu: (फोटो-एआई जेनरेटेड)
चूरू। रतनगढ़ क्षेत्र में मेगा हाईवे पर पुलिस की नाकाबंदी में एक कार से 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के डायमंड और 62 हजार रुपए नकद मिलने से हड़कंप मच गया। कार में सवार दो जने कीमती डायमंड से संबंधित कोई दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं कर सके। ऐसे में पुलिस ने नकदी, डायमंड और कार को धारा 106 बीएनएसएस के तहत जब्त कर लिया। कार्रवाई की सूचना कोर्ट को भी भेजी गई है।
रतनगढ़ सीआई संदीप पूनिया के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति कार में कीमती सामान लेकर सरदारशहर की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सरदारशहर रोड स्थित मालासर टोल के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद सामने से आई संदिग्ध कार को पुलिस ने रुकवा लिया।
पुलिस ने कार सवार दोनों व्यक्तियों से कार और उसमें रखे सामान के बारे में पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद कार की तलाशी ली गई। कार के अंदर मिले एक बैग की जांच की गई तो उसमें 62 हजार रुपए नकद और डायमंड जैसी कीमती वस्तुएं मिलीं।
पुलिस ने कार सवारों से डायमंड से संबंधित पत्रावली और दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई कागजात पेश नहीं कर सके। पूछताछ में दोनों ने डायमंड की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई। इसके बाद पुलिस ने नकदी और डायमंड को जब्त कर लिया। कार को भी कार्रवाई में शामिल किया गया। इसके साथ ही दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस के अनुसार कार चालक अक्षय पांचोला (38) निवासी चांदपोल, जयपुर और उसके साथ मनीष पटेल (47) निवासी राजा पार्क, जयपुर सवार था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर बरामद सामान के संबंध में पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग