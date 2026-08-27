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Churu: 1 करोड़ की रंगदारी नहीं दी तो बरसाई गोलियां, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़ा इनामी बदमाश गिरफ्तार

Churu Crime News: चूरू में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर घर के बाहर फायरिंग और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े 25 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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चूरू

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Akshita Deora

Aug 27, 2026

rohit godara and virendra charan

रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण की फाइल फोटो: पत्रिका

Wanted Accused Arrested From Haryana: एक करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी और घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण गैंग से जुड़े 25 हजार रुपए के इनामी अंतरराज्यीय आरोपी बिन्दू उर्फ मिंटू मोडासिया को चूरू पुलिस ने हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया है।

सुबह-सुबह घर के बाहर पहुंचे थे नकाबपोश

पुलिस के अनुसार 14 मई की सुबह करीब 5 बजे रेलवे घूमचक्कर के पास रहने वाले सुनील कुमार प्रजापत घर की ऊपरी मंजिल के पोर्च में टहल रहे थे। इसी दौरान दो नकाबपोश व्यक्ति सड़क पर पहुंचे। इनमें एक के हाथ में हथियार था। आरोप है कि हथियार तानकर सुनील को धमकाया गया कि उसने वीरेन्द्र चारण और रोहित गोदारा के कहने पर एक करोड़ रुपए उनके माता-पिता को नहीं भेजे। इसके बाद आरोपी ने जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की और दोनों मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सुनील की रिपोर्ट पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विदेशी नंबर से आए कॉल ने खोले सुराग

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक की मॉनिटरिंग में एएसपी सुजानगढ़ पवन कुमार एवं सीओ इनसार अली के सान्निध्य में सीआई संदीप कुमार ने जांच आगे बढ़ाई। विदेशी नंबर से आए कॉल की डिटेल हासिल करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया एजेंसियों से रिकॉर्ड के लिए पत्राचार किया गया। पुलिस ने मानवीय और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ीं।

11 आरोपियों के बाद अब मिंटू तक पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार मामले में पहले ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुसंधान के दौरान बिन्दू उर्फ मिंटू पुत्र कर्णसिंह जाट निवासी सोरड़ा जदीद (मोडासिया), थाना बहल, जिला भिवानी हरियाणा के खिलाफ भी अपराध प्रमाणित पाया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू की।


अंतरराज्यीय पुलिस टीम एवं जिला पुलिस की लगातार कार्रवाई और मजबूत आसूचना तंत्र के जरिए आरोपी को हिसार, हरियाणा से डिटेन किया गया। घटना में संलिप्तता प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 308(4), 61(2) एवं 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है।

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Updated on:

27 Aug 2026 10:11 am

Published on:

27 Aug 2026 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: 1 करोड़ की रंगदारी नहीं दी तो बरसाई गोलियां, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़ा इनामी बदमाश गिरफ्तार

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