Churu: ‘पति और सास-ससुर करते है पिटाई’, जमीन बेचने के विरोध पर मारपीट का आरोप, 10 महीने पहले भी पुलिस ने किया था पाबंद

पुलिस सूत्रों के अनुसार जयसंगसर निवासी संगीता (28) पत्नी ताराचंद जाट ने अपने भाई पंकज के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति ताराचंद, ससुर हनुमानाराम और सास इमरती देवी लंबे समय से उसे परेशान करते हैं तथा आए दिन उसके साथ झगड़ा और मारपीट करते हैं। महिला का आरोप है कि पति और ससुर शराब के आदी हैं और कृषि भूमि बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन बेचने का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 10 जुलाई को कृषि भूमि को लेकर उपखंड अधिकारी सरदारशहर की ओर से स्टे ऑर्डर भी जारी किया गया था।