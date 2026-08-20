20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चूरू

Churu: ‘पति और सास-ससुर करते है पिटाई’, जमीन बेचने के विरोध पर मारपीट का आरोप, 10 महीने पहले भी पुलिस ने किया था पाबंद

चूरू में जमीन बेचने के विरोध को लेकर महिला ने पति, सास और ससुर पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

चूरू

image

Akshita Deora

Aug 20, 2026

Rajasthan Police

पुलिस जीप की फाइल फोटो: पत्रिका

Woman Assaulted In Family Dispute: सरदारशहर के जयसंगसर गांव में कृषि भूमि बेचने के विवाद को लेकर घरेलू कलह ने हिंसक रूप ले लिया। महिला ने पति पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार करने समेत पति, सास और ससुर पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घायल महिला को भाई ने एंबुलेंस की मदद से सरदारशहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार किया गया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जमीन बेचने का विरोध करने पर विवाद का आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार जयसंगसर निवासी संगीता (28) पत्नी ताराचंद जाट ने अपने भाई पंकज के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति ताराचंद, ससुर हनुमानाराम और सास इमरती देवी लंबे समय से उसे परेशान करते हैं तथा आए दिन उसके साथ झगड़ा और मारपीट करते हैं। महिला का आरोप है कि पति और ससुर शराब के आदी हैं और कृषि भूमि बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन बेचने का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 10 जुलाई को कृषि भूमि को लेकर उपखंड अधिकारी सरदारशहर की ओर से स्टे ऑर्डर भी जारी किया गया था।

खरीदार पर परिवार को भड़काने का आरोप

महिला ने पुलिस को बताया कि जयसंगसर निवासी शंकरलाल उसके पति और ससुर से जमीन खरीदने का प्रयास कर रहा है। आरोप है कि वह परिवार के सदस्यों को उसके खिलाफ भड़का रहा है। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था।

रात 8.15 बजे किया हमला

रिपोर्ट में महिला ने बताया कि 16 अगस्त की रात करीब 8.15 बजे पति ताराचंद, ससुर हनुमानाराम और सास इमरती देवी ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान पति ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। हमले में उसके सिर में चोट लगी।

भाई ने पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद महिला ने अपने भाई पंकज को सूचना दी। भाई ने एंबुलेंस बुलाकर उसे राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सरदारशहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार अस्पताल में महिला के सिर पर चोट के कारण पट्टी बंधी हुई थी और उसका उपचार किया गया।

10 माह पहले भी मारपीट का आरोप

महिला ने पुलिस को बताया कि करीब 10 माह पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी। उस समय पुलिस ने संबंधित लोगों को पाबंद किया था। महिला ने दोबारा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए आरोपियों से जान-माल का खतरा भी बताया है।

जांच एएसआई जगदीश प्रसाद को

पुलिस ने चोट के मुलाहिजे और महिला की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक जगदीश प्रसाद को सौंपी गई है।

Jaipur Murder: 9 साल का अफेयर, डेढ़ साल की शादी.. महेश नहीं गणेश को चाहती थी कविता, ऐसे रची हत्या की साजिश

ये भी पढ़ें
jaipur murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 09:32 am

Published on:

20 Aug 2026 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: ‘पति और सास-ससुर करते है पिटाई’, जमीन बेचने के विरोध पर मारपीट का आरोप, 10 महीने पहले भी पुलिस ने किया था पाबंद

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu: कमेटी के नाम पर सोना और नकदी ली, वापसी की बारी आई तो हो गए फरार; जानें पूरा मामला

gold and cash ai image
चूरू

‘मुझे अफसोस है…’ सांसद हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक सभा में मांगी माफ़ी, खुद के किए पर जताई शर्मिंदगी, जानें क्या है बड़ी वजह?

hanuman beniwal apologizes for mic throwing incident churu 2026
चूरू

चूरू जिले में पकड़ी गई एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब, हरियाणा के 2 आरोपी गिरफ्तार

churu news
चूरू

राजस्थान के सरकारी अस्पताल में गिरा छत का प्लास्टर, घायल महिला के आए 2 टांके, वीडियो वायरल

Govt hospital
चूरू

चूरू: 45 साल का रिश्ता एक झटके में टूटा, शौहर ने भेजा तलाक का नोटिस; बीवी ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया

Triple Talaq Law
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.