19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चूरू

Churu: कमेटी के नाम पर सोना और नकदी ली, वापसी की बारी आई तो हो गए फरार; जानें पूरा मामला

चूरू में कमेटी चलाने के नाम पर लोगों से सोना और नकदी लेने के बाद कथित तौर पर फरार होने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का केर्स दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

चूरू

image

Santosh Trivedi

Aug 19, 2026

gold and cash ai image

प्रतीकात्मक तस्वीर. Pic- ChatGPT

सरदारशहर । भरोसा था कि कमेटी पूरी होगी तो जमा किया सोना और रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन अवधि पूरी होते ही भरोसा सवालों में बदल गया। किश्त-किश्त कर जमा कराया गया 195 ग्राम सोना और 5.25 लाख रुपए वापस मांगने पर कथित तौर पर टालमटोल शुरू हो गई। एक आरोपी के ठिकाना छोड़कर चले जाने और दूसरे पर भुगतान से इनकार करने का आरोप है। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने दो सगे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

30 किश्तों में 195 ग्राम सोना देने का दावा

पुलिस सूत्रों के अनुसार पांडिया कुएं के पास बहादुरसिंह कॉलोनी निवासी राजीव सोनी उर्फ सोनू भामा ने इस्तगासे में बताया कि वह सोने की घड़ाई का व्यवसाय करता है। आरोपी राकेश कुमार और पवन कुमार दोनों सगे भाई हैं तथा कमेटी संचालन का काम करते हैं। परिचय होने के कारण परिवादी का दोनों पर विश्वास था।

परिवाद के अनुसार आरोपियों ने कमेटी में सोना और नकदी निवेश करने पर अवधि पूरी होने के बाद पूरी राशि व सोना लौटाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिवादी ने अलग-अलग अवधि में सोने की किश्तें जमा कराईं।

परिवादी ने बताया कि 15 फरवरी 2024 से 15 जून 2025 तक 6.5 ग्राम सोने की 17 किश्तें तथा 5 जून 2024 से 5 जून 2025 तक 6.5 ग्राम सोने की 13 किश्तें जमा कराईं। इस तरह कुल 30 किश्तों में 195 ग्राम सोना आरोपियों को देने का दावा किया गया है।

नकदी की किश्तें भी जमा कराईं

परिवाद में बताया गया कि अलग-अलग कमेटियों में 25 हजार रुपए की 17 किश्तें, 15 हजार रुपए की पांच किश्तें और 25 हजार रुपए की एक किश्त जमा कराई गई। इस तरह कुल 23 किश्तों में 5.25 लाख रुपए नकद देने का आरोप लगाया गया है।

अवधि पूरी हुई तो शुरू हुआ टालमटोल

परिवादी के अनुसार कमेटियों की अवधि पूरी होने के बाद जब उसने अपना सोना और रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे। बाद में उसे पता चला कि राकेश कुमार अपना ठिकाना छोड़कर फरार हो गया। वहीं पवन कुमार से बार-बार संपर्क करने पर भी कथित तौर पर भुगतान करने से इनकार कर दिया गया।

पहले से योजना बनाकर विश्वास जीतने का आरोप

परिवादी ने आरोप लगाया कि दोनों भाइयों ने पहले से योजना बनाकर उसका विश्वास हासिल किया और इसी विश्वास के आधार पर सोना व नकदी प्राप्त की। पूछताछ के दौरान उसे कथित रूप से यह जानकारी भी मिली कि आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है।

दस्तावेज और साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने राकेश कुमार और पवन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एएसआई कृष्णदास को सौंपी गई है। पुलिस अब कमेटियों से संबंधित दस्तावेज, लेन-देन और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर आरोपों की जांच कर रही है।

Rajasthan: पारिवारिक कलह में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, पति और दूसरी पत्नी की मौत, जिंदगी से जंग लड़ रही तीसरी पत्नी

ये भी पढ़ें
Chittorgarh Double Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 05:58 pm

Published on:

19 Aug 2026 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: कमेटी के नाम पर सोना और नकदी ली, वापसी की बारी आई तो हो गए फरार; जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मुझे अफसोस है…’ सांसद हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक सभा में मांगी माफ़ी, खुद के किए पर जताई शर्मिंदगी, जानें क्या है बड़ी वजह?

hanuman beniwal apologizes for mic throwing incident churu 2026
चूरू

चूरू जिले में पकड़ी गई एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब, हरियाणा के 2 आरोपी गिरफ्तार

churu news
चूरू

राजस्थान के सरकारी अस्पताल में गिरा छत का प्लास्टर, घायल महिला के आए 2 टांके, वीडियो वायरल

Govt hospital
चूरू

चूरू: 45 साल का रिश्ता एक झटके में टूटा, शौहर ने भेजा तलाक का नोटिस; बीवी ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया

Triple Talaq Law
चूरू

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, सालासर से पुष्कर जा रहे श्रद्धालुओं की टेम्पो ट्रेवलर की ट्रेलर से भिड़ंत, 3 महिलाओं की मौत

Sujangarh Bobasar Pulia Fatal Road Accident Tempo Traveller Trailer Collision 2026
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.