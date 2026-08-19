Churu: कमेटी के नाम पर सोना और नकदी ली, वापसी की बारी आई तो हो गए फरार; जानें पूरा मामला

सरदारशहर । भरोसा था कि कमेटी पूरी होगी तो जमा किया सोना और रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन अवधि पूरी होते ही भरोसा सवालों में बदल गया। किश्त-किश्त कर जमा कराया गया 195 ग्राम सोना और 5.25 लाख रुपए वापस मांगने पर कथित तौर पर टालमटोल शुरू हो गई। एक आरोपी के ठिकाना छोड़कर चले जाने और दूसरे पर भुगतान से इनकार करने का आरोप है। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने दो सगे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।