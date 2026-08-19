Rajasthan: पारिवारिक कलह में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, पति और दूसरी पत्नी की मौत, जिंदगी से जंग लड़ रही तीसरी पत्नी

सोमवार रात भगवान लाल अपनी तीन पत्नियों-लाडू बाई, भोमली व तारा बाई और बच्चों के साथ बैठा था। शराब के नशे में बकरियां बेचने और पैसों के बंटवारे को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। पहली दोनों पत्नियों को शक था कि भगवान लाल संपत्ति और बकरियां बेचकर सारा पैसा हाल ही में घर लाई तीसरी पत्नी तारा को दे रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि आपा खो चुके भगवान लाल ने अपनी दुनाली बंदूक से फायर कर दिया। गोली सीधी दूसरी पत्नी भोमली (50) के पेट में जा लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी।