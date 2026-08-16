Chittorgarh : अमित शाह ने सीएम भजनलाल की जमकर प्रशंसा की, बोले- तेज गति से पूरा करते हैं वादे

अमित शाह ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। राजस्थान के विकास के लिए 36 नई नीतियां बनाई हैं। प्रदेश में एक लाख 78 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गयी हैं। गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। अब तक पांच करोड़ 87 लाख सिलेंडर पर प्रदेश में सब्सिडी दी गयी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 45 लाख लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बहुत आगे बढ़ने वाला है।