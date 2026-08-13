Monsoon Update: चित्तौड़गढ़ में 227MM बरसा पानी, राजस्थान में IMD ने दिया तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट

पिछले 24 घंटे में चित्तौड़गढ़ जिले में अतिभारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई। यहां बस्सी में सबसे ज्यादा 227 मिमी बारिश हुई। गंगरार में 205, बेगूं में 140 और निम्बाहेड़ा में 135 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कपासन में 66 मिमी बारिश हुई। उदयपुर संभाग में भी बारिश का असर देखने को मिला। सलूंबर के सेमारी में 185 मिमी, सलूंबर में 143, लसाड़िया में 133, झल्लारा में 115 और साराड़ा में 110 मिमी बारिश हुई। उदयपुर के झाड़ोल में 123 तथा पलासिया और कोटड़ा में 115-115 मिमी बारिश दर्ज हुई। जयपुर में भी बीते 24 घंटे के दौरान 46.8 मिमी बारिश हुई।