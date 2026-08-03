1975 में 540 रुपए प्रति दस ग्राम था सोना, 50 साल में कीमतों में बेतहाशा तेजी, चित्तौड़गढ़ में 60% तक घटी खपत

चित्तौड़गढ़। कभी आम परिवारों में शादी-ब्याह और तीज-त्योहारों पर तन की सुंदरता बढ़ाने वाला सोना अब महज सजने-संवरने का जरिया नहीं रहा, बल्कि सुरक्षित और तगड़े रिटर्न की गारंटी देने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल बन गया है। बीते पांच दशकों में सोने और चांदी के भावों में आई बेतहाशा तेजी ने पूरे सर्राफा बाजार के समीकरण और आम उपभोक्ता की खरीदारी की सोच को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। आंकड़ों के आईने में देखें तो वर्ष 1975 में जो सोना महज 540 रुपए प्रति दस ग्राम के भाव में आसानी से मिल जाता था, आज उसकी कीमत 1.43 लाख रुपए चल रही है। जनवरी माह में भाव 1.90 लाख रुपए प्रति दस ग्राम तक पहुंच गए थे।