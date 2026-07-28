चित्तौड़गढ़ जेल में शराब, शबाब और ₹23 लाख की संदिग्ध लेनदेन, खुलासे के बाद भी अफसरों पर क्यों मेहरबान है सिस्टम?

हत्या के दोषियों की बैरक में हुई पार्टी, धूम्रपान और धड़ल्ले से चले मोबाइल के वायरल वीडियो ने आमजन को चौंका दिया है। लेकिन नींद नहीं टूटी तो सिर्फ जेल प्रबंधन की। प्रतिबंध के बावजूद जेल की चारदीवारी के भीतर यह सब सामान पहुंचना सीधे तौर पर प्रहरियों की मिलीभगत और लापरवाही की ओर इशारा करता है, जिसकी कमान जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी के हाथों में है। कई तरह के सवालों का जवाब अब विभागीय जांच में मिलेगा, जो मंगलवार को जोधपुर डीआईजी के नेतृत्व में शुरू होने वाली है।