Rajasthan: तलवार से केक काटकर दहशत फैलाने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान इंस्टाग्राम पर एक रील सामने आई। जांच में पता चला कि यह वीडियो 11 जुलाई को कपासन दरगाह के बाहर सार्वजनिक स्थान पर बनाया गया था। वीडियो में निम्बाहेड़ा निवासी हिस्ट्रीशीटर शोएब लाला बड़ी धारदार तलवार से केक काटता नजर आ रहा था, जबकि आसपास मौजूद लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। जांच के बाद वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान कैंची चौराहा निवासी, वर्तमान आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा के रहने वाले शोएब लाला (53) पुत्र डेरान खां के रूप में हुई।