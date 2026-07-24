Rajasthan: जेल के अंदर रसूखदारों की अय्याशी, बैरक में नशा-डांस और मस्ती का वीडियो वायरल, हत्या कर पहुंचे थे जेल

चित्तौड़गढ़। जिला कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब सोशल मीडिया पर जेल के अंदर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो वायरल हो गए। वीडियो में बहुचर्चित अजयराज सिंह हत्याकांड के आरोपी बैरक के भीतर नशा करते, डांस करते और दावत का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पूरी जेल की तलाशी ली गई, जिसमें दो मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जिंग केबल और अन्य सामान बरामद हुआ। मामले में 8 विचाराधीन बंदियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।