सांवलिया सेठ के दरबार में अटूट श्रद्धा: भक्त ने दान की सवा 10 बीघा जमीन, गुरुग्राम से आया 3 किलो का चांदी का छत्र

Chittorgarh Sanwaliya Seth Mandir: चित्तौड़गढ़: प्रसिद्ध कृष्ण धाम मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था और समर्पण के नए-नए उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। सांवलिया सेठ के प्रति जन-जन में इतनी गहरी श्रद्धा है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई और संपत्ति खुशी-खुशी भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हाल ही में दो अलग-अलग घटनाओं में, एक भक्त ने अपनी सवा 10 बीघा खातेदारी जमीन मंदिर के नाम की है, तो वहीं हरियाणा से आए एक श्रद्धालु ने भव्य चांदी का छत्र अर्पित किया है।