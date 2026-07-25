उदयपुर के होटल में झरोखा खोलते ही झील में गिरी 2 साल की बच्ची, अस्पताल पहुंचने से पहले थमीं सांसें

Udaipur Pichola Lake Accident: उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील किनारे बने एक हेरिटेज होटल में शनिवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से घूमने आए एक परिवार की दो साल की मासूम बच्ची होटल की दूसरी मंजिल के झरोखे (खिड़की) से सीधे झील के गहरे पानी में जा गिरी। माता-पिता की आंखों के सामने हुए इस हादसे में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा और होटल प्रबंधन के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।