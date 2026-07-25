उदयपुर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, बदसलूकी करता था काका, सबक सिखाने के लिए भतीजे ने नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर से शाम तक सभी ने साथ बैठकर शराब पार्टी की थी। इसी दौरान दीपक ने अपने दोस्तों से कहा कि उसका चाचा लक्ष्मण अक्सर उसके साथ बदसलूकी करता है और उसे सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद सभी ने मिलकर हत्या की योजना बना ली। योजना के अनुसार रात के समय जब लक्ष्मण बरामदे में सो रहा था, तब आरोपियों ने उस पर चाकू और लाठियों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।