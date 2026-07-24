Gig Workers : मंथली इनकम के बावजूद गिग वर्कर्स को नहीं मिल रहा आसान कर्ज, क्यों? राजस्थान में कराए गए सर्वे में हुआ खुलासा

Gig Workers Challenge : भारत में तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी ने रोजगार का ढांचा तो बदल दिया है पर आर्थिक सुरक्षा के मामले में इस वर्कफोर्स के सामने कई चुनौतियां है। आंकड़े बताते हैं कि गिग वकर्स डिजिटल रूप से बेहद सक्रिय हैं, पर पारंपरिक बैंकिंग फायदों से अब भी काफी दूर है। यह निष्कर्ष दक्षिणी राजस्थान में बैंकिंग उत्पादों के प्रति डिलीवरी वकर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर्स, जैसे गिग वर्कर्स की धारणा का अध्ययन करने पर सामने आया है। साल 2024 से 2025 के बीच 515 गिग वर्कर्स पर किए सर्वे में यह खुलासा हुआ है।