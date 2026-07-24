Udaipur Crime: झारखंड साथ चलने से किया इनकार तो कर दी दोस्त की हत्या, शव बक्से में बंद कर ट्रेन से भागा; अजमेर में दबोचा

भूपालपुरा थानाधिकारी रतनसिंह चौहान ने बताया कि घटना बुधवार देर रात करीब 1.30 बजे की है। झारखंड में रातेहाड़ जिले के बहरी टाउन निवासी अजय पासवान (21) की हत्या हो गई। वह अपने क्षेत्र के अन्य साथियों के साथ आयड़ क्षेत्र में रहकर मजदूरी करता था। एक ही कमरे में रहने वाले बाल अपचारी ने अजय को झारखंड साथ चलने को कहा था। अजय के मना करने पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। नशे की हालत में बाल अपचारी ने चाकू से अजय के गले पर वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अपचारी शव को पलंग पेटी में दबाकर झारखंड जाने के लिए निकल गया।