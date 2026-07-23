उदयपुर : पुलिस की दोहरी मार… पर्यटक से मौके पर वसूली, वहीं रेंटल बाइक का ई-चालान

उदयपुर आने वाले कई पर्यटक शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों की सैर के लिए किराए पर टू-व्हीलर लेना पसंद करते हैं। शहर में कई रेंटल बाइक सेंटर संचालित हैं, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में टू-व्हीलर किराए पर दी जाती है। दूसरी ओर शहर में यातायात नियमों के पालन को लेकर ई-चालान प्रणाली और डिजिटल निगरानी भी सख्ती से लागू है। इसी व्यवस्था के बीच रेंटल बाइक कारोबारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहते हैं कि हाल के दिनों में कई मामलों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पर्यटक से मौके पर ही नकद राशि लेकर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में उसी वाहन का ऑनलाइन चालान भी जनरेट हो गया। वाहन मालिक को इसकी जानकारी तब मिलती है, जब उसके मोबाइल पर ई-चालान का मैसेज पहुंचता है।