उदयपुर : बदले समीकरणः अबकी बार 70 नहीं 80 वार्डों से बनेगी शहरी सरकार, 19 सितंबर तक मिलेगा नया महापौर

इस बार चुनाव पुराने 70 नहीं, बल्कि 80 वार्डों में होगा। नगर निगम सीमा में 10 नए वार्ड जुड़ने से शहर का राजनीतिक और सामाजिक भूगोल पूरी तरह बदल गया है। 19 पंचायतों के 33 गांवों को शहरी सीमा में शामिल किए जाने से निगम का विस्तार शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों तक हो गया है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव केवल पार्षद चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि बदले हुए वार्ड नक्शे, नए मतदाता और नए सामाजिक समीकरणों के बीच होने वाला मुकाबला माना जा रहा है। नए परिसीमन में कई गलियां और मोहल्ले एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चले गए हैं। कुछ नए क्षेत्रों को पुराने शहरी इलाकों के साथ जोड़ा गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों और दावेदारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने समीकरण को नए वार्ड नक्शे के हिसाब से फिर से जमाने की होगी।