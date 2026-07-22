उदयपुर : लेकसिटी में देशभर के आमों की मिठास, 45 किस्मों से महक रहे बाजार

उदयपुर में आम की आवक का सीजन सामान्य तौर पर अप्रेल से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक चलता है। सीजन की शुरुआत तमिलनाडु से आने वाले आमों से होती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आम की आवक बढ़ती है। आंध्र प्रदेश से आने वाले तोतापुरी, बादाम, नीलम और अन्य किस्मों की आवक मजबूत रही। गुजरात से आने वाला केसर और रत्नागिरी का अल्फांसो अपनी प्रीमियम पहचान के कारण अलग वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश से आने वाला दशहरी अब अंतिम दौर में है, जबकि लंगड़ा करीब 10 से 12 दिन और बाजार में आने की उम्मीद है। चौसा भी अब सीजन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।