उदयपुर : हर दिन शवों से सामना, लोगों का विलाप, फिर भी नहीं मरने देते इंसानियत

मुर्दाघर की सबसे बड़ी चुनौती केवल शव नहीं, बल्कि वहां का वातावरण भी होता है। कई बार दुर्गंध इतनी अधिक होती है कि वहां कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय वे अगरबत्तियां जलाते हैं, इत्र का छिड़काव करते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। दुर्घटनाओं या बड़े हादसों के दौरान जब एक साथ कई शव पहुंचते हैं तो सुबह से शाम तक उन्हें बैठने तक का समय नहीं मिलता। लेकिन, उनके काम की असली ताकत संवेदना है। दोनों कहते हैं कि जब भी किसी का शव सामने होता है तो उनके मन में सबसे पहले उस परिवार का खयाल आता है, जिसने अपना कोई अपना खोया है। उन्हें लगता है कि गांव या मोहल्ले में मातम पसरा होगा, घरों के चूल्हे नहीं जले होंगे और परिजन अंतिम दर्शन के इंतजार में होंगे। यही सोच उन्हें हर पोस्टमार्टम जल्द और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की प्रेरणा देती है, ताकि शव शीघ्र परिजन को सौंपा जा सके।