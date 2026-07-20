उदयपुर : शह और मात की बिसात पर लेकसिटी के सितारों का जलवा

उदयपुर. 64 खानों पर बिछी शतरंज की बिसात पर एक चाल पूरी बाजी का रुख बदल देती है। कभी धैर्य, एकाग्रता व दूरदृष्टि के दम पर खिलाड़ी शह से मात तक का सफर तय करता है। यही शतरंज अब लेकसिटी के हजारों बच्चों और युवाओं के सपनों को नई दिशा दे रहा है। उदयपुर में वर्तमान में करीब 5 हजार खिलाड़ी शतरंज से जुड़े हैं। मेवाड़ की माटी ने हमेशा अपनी वीरता और प्रतिभा से दुनिया को चौंकाया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर के युवा शतरंज खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिसात पर अपनी चालों से धाक जमाई है। विश्व शतरंज दिवस पर पेश एक रिपोर्ट।