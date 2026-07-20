उदयपुर में दुस्साहसः चलती स्कूटी पर हैंडबैग लूटा, झटका लगने से महिला गिरी… लुटेरों ने घसीटा

वारदात शनिवार रात करीब 10.20 बजे बापूश्री जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने हुई। वारदात की शिकार सेक्टर-8 लक्ष्मीनगर निवासी पुष्पादेवी पति पुष्करलाल शर्मा के साथ स्कूटी पर भटियानीचोहट्टा से घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो लुटेरे पीछे से आए। उन्होंने पीड़िता के कंधे पर लटका बैग छीन लिया। एकाएक हुई वारदात से महिला रोड पर गिर गई। बैग छीनने के प्रयास में बदमाश ने उन्हें घसीटा। दोनों लुटेरों ने हेलमेट पहन रखे थे। दम्पती ने हल्ला किया, लेकिन आरोपी भाग छूटे। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मौके पर रोड लाइट बंद होने से लुटेरों ने अंधेरे का फायदा उठाया।