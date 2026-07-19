Udaipur News: कांस्टेबल ने ड्यूटी से लौटकर कमरे पर की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी शादी

उदयपुर। जिले के झाड़ोल क्षेत्र में एक युवा पुलिसकर्मी की आत्महत्या से पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई। ओगणा थाने में तैनात 28 वर्षीय कांस्टेबल ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसकी शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।