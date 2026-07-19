उदयपुर शहर में बन रही प्रतिदिन 20 हजार लीटर दूध से आइसक्रीम

करीब चार दशक पहले शहर में आइसक्रीम का मतलब कुल्फी वाले का ठेला हुआ करता था। सूरजपोल, हाथीपोल, देहलीगेट और पुराने मोहल्लों में शाम होते ही बच्चों की भीड़ कुल्फी वालों के आसपास लग जाती थी। वर्ष 2000 के बाद शहर में ब्रांडेड आइसक्रीम पार्लर खुले और परिवारों की पसंद बदलने लगी। अब वनिला और स्ट्रॉबेरी के साथ बटरस्कॉच, चॉकलेट, ब्लैक करंट और कई नए फ्लेवर लोगों की पसंद बन गए। पिछले कुछ वर्षों में रोल्ड आइसक्रीम, जेलाटो और आर्टिजन डेजर्ट ने भी बाजार में अपनी खास जगह बनाई है।