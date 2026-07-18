उदयपुर : फिटनेस का जुनून ऐसा कि लाखों दिलों पर राज करने लगा युवराज

युवराज ने महज 15 वर्ष की उम्र में फिटनेस की दुनिया में कदम रखा। सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर विक्रम सिंह से प्रेरित होकर युवराज ने घर पर ही अभ्यास शुरू किया। छह माह तक लगातार मेहनत के बावजूद उम्मीद जितने परिणाम नहीं मिले तो भरोसा डगमगाने लगा। कई बार लगा कि शायद यह रास्ता उसके लिए नहीं है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को फिर संभाला। युवराज की जिंदगी का निर्णायक मोड़ तब आया, जब उन्हें अपने आदर्श विक्रम सिंह से मिलने और उनकी देसी जिम में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। सही तकनीक, अनुशासित दिनचर्या और टीमवर्क ने उनकी मेहनत को नई दिशा दी। महज एक महीने में फिटनेस में ऐसा बदलाव आया कि सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। सफलता ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले ही महीने में यूट्यूब चैनल पर 50 हजार सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 10 हजार फॉलोअर्स जुड़े। इसी दौरान सोशल मीडिया से पहली आय भी शुरू हुई। दूसरे महीने में यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन हासिल कर लिया। आज लाखों युवा उसके फिटनेस वीडियो देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। कमाई से युवराज ने अपनी पसंद की कार भी खरीदी, इसे वह मेहनत का पहला पुरस्कार मानता है।