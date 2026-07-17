राजस्थान में शराबबंदी की ‘परंपरा’ तोड़ने पर एक और युवक को पेड़ से लटकाया, 8 लोग गिरफ्तार

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक रस्सी के सहारे लटके हुए खुद को बचाने का हरसंभव प्रयास कर रहा है, लेकिन मौके पर मौजूद लोग संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर रहे हैं। कुछ लोग उसके पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचते दिख रहे हैं, तो वहीं युवक के साथ मारपीट का प्रयास भी किया गया। प्रताड़ना की इंतहा तब हो गई जब उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे और ज्यादा परेशान किया गया।