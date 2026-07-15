Udaipur: बेटे ने पिता को मारा, शराब पीकर तोड़ा समाज का नियम तो युवकों ने पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा, पुलिस ने लिया एक्शन

आरोप है कि जुर्माना लगाने के बाद कुछ युवकों ने चुनाराम के एक पैर में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो की जांच के बाद घटना में शामिल 11 लोगों की पहचान कर उन्हें डिटेन किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।