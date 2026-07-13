उदयपुर : कचरा प्रबंधन पर फिसली निगम की व्यवस्था, ट्रांसफर स्टेशन पर फंसे रहे ऑटो टिपर

ट्रांसफर स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों के अनुसार यहां एकत्र कचरे को तीतरड़ी स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजा जाता है। वहां कचरा निस्तारण की मशीन लंबे समय से खराब पड़ी है, जिसके कारण कचरे का नियमित निस्तारण नहीं हो पा रहा। नतीजतन ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे के ढेर जमा हो गए हैं और अब इसकी मार ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंच गई है। कैप्सूल समय पर खाली नहीं होने से नए वाहनों का कचरा उतारना मुश्किल हो गया। स्थिति यह रही कि सुबह से पहुंचे ऑटो टिपर चालक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इससे तय समय पर अन्य वार्डों में कचरा संग्रहण भी प्रभावित हुआ और पूरे सिस्टम की रफ्तार थम गई।