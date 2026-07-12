उदयपुर : पशु आहार संयंत्र का रास्ता साफ, भटेवर में 9.23 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में ग्राम खालातौड़, पटवार मंडल भटेवर, तहसील वल्लभनगर में स्थित 9.23 हेक्टेयर भूमि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) को 99 वर्ष की लीज पर पशु आहार संयंत्र के लिए आवंटित की थी। अब आरसीडीएफ ने संयंत्र तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-162ई से 100 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की। उपखंड अधिकारी वल्लभनगर ने रिपोर्ट दी और बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से सबसे नजदीक स्थित आराजी नंबर 1336, 1341 और 5716/1342 उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के नाम दर्ज हैं। ऐसे में जिला कलक्टर कार्यालय ने यूडीए को संयंत्र तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।