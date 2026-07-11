Udaipur: सोनोग्राफी रजिस्ट्रेशन के लिए 30 हजार की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, चिकित्सा विभाग का संयुक्त निदेशक फरार

इधर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने अजमेर में रीको के वैशाली नगर रीजनल कार्यालय में सीनियर डीजीएम को 50 हजार रुपए और ब्यावर कार्यालय में कनिष्ठ सहायक को 35 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सीनियर डीजीएम की इसी माह सेवानिवृत्ति है। एएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि एसीबी जयपुर को परिवादी ने अजमेर और ब्यावर में रीको के सथाना औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट का पट्टा जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया। इसके बाद एसीबी जयपुर की टीम ने डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में कार्रवाई की।