राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर सख्ती, बच्चों को खराब खाना परोसा तो होगी कड़ी कार्रवाई

आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी खाद्यान्न में नमी, फफूंद, दुर्गंध, रंग परिवर्तन या अन्य गुणवत्ता संबंधी कमी दिखाई दे तो उसका उपयोग तत्काल बंद कर अलग रखा जाए तथा संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाए। बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। विद्यालयों को खाद्यान्न के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण के लिए एफईएफओ (फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट) प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिसकी एक्सपायरी पहले है, उसका उपयोग पहले किया जाएगा, ताकि किसी भी स्थिति में अवधि पूरी कर चुके खाद्यान्न का उपयोग न हो।