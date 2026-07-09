Rajasthan: संस्कृत शिक्षा विभाग में 82 प्रधानाचार्य और 225 व्याख्याताओं के हुए तबादले, यहां देखें पूरी सूची

संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों में कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीएसपी (अनुसूचित जनजाति क्षेत्र) से गैर-टीएसपी तथा गैर-टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरित किए गए कार्मिकों को फिलहाल कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं कराया जाएगा। ऐसे मामलों में अलग से जारी होने वाले निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार परिवीक्षाधीन (प्रोबेशन) कार्मिकों को भी फिलहाल कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी ऐसे कर्मचारी का नाम सूची में शामिल है, जो सेवानिवृत्त हो चुका है या जिसकी सेवा समाप्त हो चुकी है, तो संबंधित कार्यालय को इसकी सूचना विभाग को भेजनी होगी, ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके।