अब ऐप से होगी निजी स्कूलों की निगरानी, हर माह अनिवार्य निरीक्षण

प्रदेश के निजी विद्यालय अब शिक्षा विभाग की डिजिटल निगरानी के दायरे में होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज शाला संबलन मोबाइल ऐप के जरिए सभी निजी स्कूलों के नियमित निरीक्षण और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू कर दी है। अब संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को हर माह तय लक्ष्य के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण करना होगा और पूरी रिपोर्ट ऐप पर अपलोड करनी होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य निजी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम-2016, नियम-2017, आरटीई अधिनियम, स्कूल बस संचालन और विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने सहित सभी विभागीय निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करना है। निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से रिपोर्टिंग में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।