Bikaner Murder: पहली पत्नी की मौत के बाद जिस महिला संग लिव-इन में रह रहा था शख्स, उसी ने बच्चों संग मिलकर मार डाला

घटना की सूचना मिलते ही लूणकरनसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महिला विद्या देवी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी के अनुसार, मृतक के भाई हेमाराम जाट की शिकायत पर विद्या देवी, उसकी दो पुत्रियों और एक पुत्र के खिलाफ हत्या का नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वारदात के सभी पहलुओं और कारणों की गहराई से जांच कर रही है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है।