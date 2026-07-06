बीकानेर के किरतासर में हादसा: पानी की डिग्गी में डूबने से मां-बेटे सहित 3 की मौत, गांव में पसरा मातम

Bikaner Kirtasar Accident News: नोखा (बीकानेर): बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र के किरतासर गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से मां-बेटे सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक मासूम को बचाने के प्रयास में तीन जिंदगियां असमय ही काल के ग्रास में समा गईं। इस ह्रदय विदारक घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है।