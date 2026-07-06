Bikaner News: चार बहनों का इकलौता भाई सड़क हादसे में काल का ग्रास बना, पिता का पहले ही हो चुका है​ निधन

श्रीडूंगरगढ़ गांव गुसाईंसर बड़ा में एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी । चार बहनों के इकलौते भाई और विधवा मां के एकमात्र सहारे 17 वर्षीय ओमप्रकाश जाट की पिकअप-ट्रोला भिड़ंत में मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए। हादसे ने उस परिवार की खुशियां भी छीन लीं, जहां अगले ही दिन शादी की शहनाइयां गूंजनी थीं। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है । हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी इसकी खबर सुनी, उसकी आंखें नम हो गईं। गांव गुसाईंसर बड़ा ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी शोक की लहर दौड़ गई।